Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Şubat ayında Kayseri’nin 268 milyon 723 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ocak ayına kıyasla yüzde 4,23 azalış yaşandığı söylerken, "Kayseri ili olarak İthalatımız ise Şubat ayında 124 milyon 450 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 27,60 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılı Şubat döneminde ihracat pazarlarımız; Almanya, Irak, İtalya, ABD, Birleşik Krallık, İsrail, Avusturya, Fransa, Romanya, Polonya’dır.” İfadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Elektrik Elektronik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Makine ve Aksamları, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Deri ve Deri Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, Mücevher’de artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir.“ dedi.

Uluslararası ticarette yaşanan sorunlar ve maliyet artışlarına rağmen Kayseri ihracat rakamlarının artmaya devam ettiğini dile getiren Gülsoy, “Dünyada riskler artsa da ihracatta hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Üretim ve pazar çeşitliliği burada büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl pek çok sorunu üstlenmek zorunda kaldık. Dünyada yaşanan sıkıntıların yansıması ülkemizde de etkilerini gösterdi. Fakat bütün bu zorluklara rağmen Kayseri olarak dış ticaret fazlası verdik. İhracatımızı 2022 yılında yüzde 8.5 artışla 3 milyar 918 milyon dolara çıkarttık. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında hedefimiz daha da büyük. Hedeflerimizi tutturmamız için ihracattaki sorunların çözümüne odaklanmalıyız. Bu zorlu süreçte işinden taviz vermeden yüreğini ortaya koyan ihracatçı üyelerimizi ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Gülsoy, elektrik ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarında yapılan indirimin de ihracatçının rekabet gücüne olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.