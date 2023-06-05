Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi kurtardı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi Şinasi Caddesi üzerinde bir vatandaş, kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede ihbarı değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kestikleri konserve kutusundan kedinin kafasını çıkardı.

Konserve kutusundan kurtulan kedi, rahatlamanın etkisiyle doğal ortamına bırakıldı.

İTFAİYE TÜM CANLARI KURTARMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 55 araç ve 347 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.