Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda ülkede meydana gelen yangın felaketlerinin hasarını azaltmak üzere desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Antalya ili Kemer ilçesinde yaşanan yangın söndürme çalışmalarında görev almak üzere 5 personel ve araç gereci bölgeye sevk etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Daha önce de yangın felaketlerinde görev almak üzere araç gereç, malzeme ve personel desteğinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bu desteğini sürdürüyor. Büyükşehir itfaiye personeli, gerekli ekipmanı ile yangın felaketi yaşanan Antalya için yola çıktı.

Sıcak havalarda artış gösteren yangınlarda söndürme çalışmalarına destek olmak adına görev alan Büyükşehir İtfaiyesi, Antalya’daki yangın için 1 adet 4x4 arazi yangınlarına müdahale aracı yeterli sayıda arazi yangınlarına müdahale için ekipman ve 5 personelini yangın bölgesine gönderdi.

Antalya için yola çıkan personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan’ın da katılımıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye binasından mesai arkadaşları tarafından uğurlandı.

KAHRAMAN İTFAİYE PERSONELİ, ANTALYA İÇİN GECE YARISINDA YOLA ÇIKTI

Sadece Kayseri’de değil Türkiye’deki ihtiyaç olan her bölgede desteğe koşan kahraman Büyükşehir İtfaiye ekibi, Antalya ili Kemer ilçesinde meydana gelen yangın felaketinde görev almak üzere gece saat 02.00’de Kayseri’den yola çıktı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ YURDUN HER KÖŞESİNDE

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu donanımlı ve deneyimli itfaiye teşkilatı ile sadece Kayseri’de değil yurdun her köşesinde önemli hizmetini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi afetlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için gayret gösteren Büyükşehir İtfaiyesi, cansiparane çalışmaları ile afet bölgelerinde yaraları sarmaya gayret ediyor.