Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Mimarsinan Mahallesi’nde 10 metrelik kuyuya düşen keçiyi, 2 saat süren başarılı operasyon ile kurtardı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi, Maççalısı Kümeevleri mevkiinde besici Mehmet Sarı, bir keçinin 10 metrelik kuyuya düşmesi sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti.

Kuyuya düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik operasyon ile kurtarılarak hayvan sahibi Mehmet Sarı’ya teslim edildi.

Ekiplerin, dağlık bölgede zorlu şartlar altında keçiyi kurtarmak için canla, başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı. Ekiplerin operasyonu sonrası besici Sarı, Büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür ve dua etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 55 araç ve 347 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.