Kayseri Kariyer Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde ‘kahve tadında’ etkinliği başlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da büyük önem verdiği, güçlü internet altyapısı, binlerce üyesi bulunan sosyal medya platformları ile her yıl binlerce vatandaşın istihdamına gençlerin staj yapmalarına imkân sağlayan Kayseri Kariyer Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde ‘kahve tadında’ etkinliği başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’da katıldı.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen etkinlikte sektördeki yenilikler ve fırsatlar paylaşıldı. Ayrıca networking imkânı sağlanması ve gençlerin kariyer planlamalarına yönelik bilgi alışverişi yapıldı.

‘Kahve tadında’ etkinliğinde katılımcılar, sektördeki güncel konular hakkında bilgi edinme fırsatı bulurken, aynı zamanda iş dünyasındaki deneyimli isimlerle tanışma ve iletişim kurma şansı da yakaladılar.