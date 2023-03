Büyükşehir Belediyesi’nin 13 paydaş ağına sahip projesi Kayseri Kariyer Merkezi, kentte istihdama katkı sunmaya devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin işverenle iş arayanı buluşturduğu Kayseri Kariyer Merkezi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde istihdama katkı sunmaya devam ederken, bu zamana kadar bin 500 kişiye iş imkânı sağladı.

Kayseri’de sosyal ve gönül belediyeciliğine yönelik hizmetleri özveriyle yürüten Büyükşehir Belediyesi’nin işveren ile iş arayanı buluşturan, istihdama yönelik büyük bir paydaş ağına sahip olan Kayseri Kariyer Merkezi projesi büyük ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama destek olan ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, ayrıca vatandaşlarla etkin bir hizmet sunuyor. Kayseri Kariyer Merkezi, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de fırsatlara kolay erişim imkânı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kayseri Kariyer Birim sorumlusu olan Kenan Tosun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kariyer Merkezi’nde 1 yıl içerisinde 4 bin 500 iş başvurusu aldıklarını ve bin 500 kişiyi işe yerleştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “Birimimiz açılalı yaklaşık 1 yıl oldu. Bu dönem içerisinde 4 bin 500 iş başvurusu aldık. Bin 500 kişi işe yerleşti. Toplamda 13 paydaşız. Ağabeyliğini Büyükşehir Belediye’miz yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle ekonomik sorumluluklar üstlenen bir birim. Akademisyen hocalarımızın olduğu, kamu kurum kuruluşlarının bu oluşumun içerisinde olan bir yapı. İlk yıllar için bin 500 kişiye iş bulmak bizim için iyi bir şey. Bu dönem son bir ay içerisinde depremle alakalı başvuruların sayısı da oldukça arttı. Bizler bu konuda depremzede vatandaşlarımıza ne yapabiliriz konusunu düşündük ve bize başvuru yaptıklarında destek olabileceğimiz firmalarla görüşerek yönlendirme yapmaya başladık.”

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BU HİZMETİNDEN GERÇEKTEN MEMNUNUM”

İş başvuruları hakkında bilgi almaya gelen ve iş başvurusu yapan Buse Sağanak ‘Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden gerçekten memnunum’ diyerek, “İş bulmamız gerekiyordu. Kayseri Kariyer Merkezi’ne başvurduk ve şu an iş arıyoruz. İş bulacağız inşallah. İki sene İstanbul’daydık. Şu an buradayız. Çok güzel ilgilendiler. Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden gerçekten memnunum” diye konuştu. İş arayan Hanife Ön ise “Kayseri’nin Kayseri Merkezi’nde iş imkânlarının olduğunu anladım. Her alanda iş imkânı bulmak için yardımcı oluyorlar” dedi.

BÜYÜKŞEHİR KARİYER MERKEZİ DEPREMZEDELERE DE KOLAYLIK SAĞLIYOR

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturduğu istihdama yönelik kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, depremden dolayı şehir değiştirip iş arayan depremzedelere de destek oluyor.