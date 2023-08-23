Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, endüstri, ticaret, tarım ve hayvancılık kenti Kayseri’de Tarım ve Orman Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğinde tohumu dağıtılan 350 ton aspirin hasat törenine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ‘Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor’ projesi kapsamında üreticilere dağıtılan aspirin hasadı yapıldı.

Kocasinan ilçesi Taşhan Mahallesi’nde gerçekleşen Aspir Hasadı Programı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, daire başkanları ve çiftçiler katıldı.

Aspir Hasat Günü programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, bu önemli ve anlamlı çalışmanın hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

“ÜRETENİN HİZMETKÂRIYIZ”

Çiftçinin ve üreticinin hizmetkârı olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Buğday, nohut, yem bitkisi ve aspirde de biz varız. İhtiyaç ne ise istişare etmek suretiyle Tarım İl Müdürlüğümüzle topraktan ne uygunsa ona yönelik çalışmalarımızı yapmaktayız. Makine ve teçhizat alanında da istenileni karşılayarak gerekli destekleri vermekteyiz. Yeter ki üretsinler diyoruz, üretenin hizmetkârıyız. Üreteni sırtımızda taşımaya hazırız” dedi.

“HER GEÇEN GÜN ÜZERİNE EKLİYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin aspir üretiminde ülke genelinde birinci sırada olduğunu belirterek, “Aspir denilen bir dikenin şimdi birinci sıraya oturduğu ve bir hekim gözüyle bilimsel araştırmaları incelediğimizde aspir yağının karaciğer dostu olduğunu, kızartmalarda, salatalarda rahatlıkla yenildiği gibi tespitleri hep beraber gözlemlemekteyiz. Biz aspiri ön plana çıkarmak suretiyle, bölgemizin bir ürünü olması nedeniyle gün ışığına çıkarma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Her geçen gün üzerine ekliyoruz. Birinci sıraya da oturduk” diye konuştu.

Çiftçinin hizmetkârı olduklarını ifade eden Büyükkılıç, “Biz sizleri çok seviyoruz, çiftçimizin hizmetkârıyız. Kayseri’mizi bir endüstri ve ticaretin merkezi olmasının ötesinde tarım ve hayvancılıkta da en iyi noktaya taşımak için hem destekliyor hem de teşvik ediyoruz” dedi.

Konuşmasında birlik, beraberlik mesajları veren Büyükkılıç, şunları söyledi: “Hayvancılıkla ilgili, sulama sularıyla ilgili yüzde 50’sini biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak karşılıyoruz. Devletimizin bu alanda yaptığı destekler kelimelerle ifade edilmez. Esnaf da yaşayacak, çiftçi de yaşayacak, devletimiz de çiftçimizi mağdur etmeden yol alacak. Hiçbir zaman mağdur etmiyor, hiçbir zaman açıkta bırakmıyor. Hele işin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir gönül insanı, milletinin dostu ve evladı olan birisi var ise bir mağduriyetten söz edilemez Allah’ın izniyle. Önemli olan bizleri sıkıntıya sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı koruyacağız. Devletimize, vatanımıza sahip çıkacağız. Buna göz dikenlere de fırsat vermeyeceğiz. Biz sizlere minnettarız. Mevla’m sizlere bizi layık kılsın.”

“İSRAFA FIRSAT VERMEDEN, İNSAFLI BİR YÖNETİM ANLAYIŞI”

Başkan Büyükkılıç, israfa fırsat vermeden ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarının altını çizerek, “Ekibimizi kutluyorum. Bizimle uyum içerisinde çalışan Tarım İl Müdürlüğümüzü ayrıca takdir ediyor, tebrik ediyorum. Bizlerle istişare halinde üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde. Biz çünkü sizlerin kaynaklarını sizler için değerlendiriyoruz. İsrafa fırsat vermeden, insaflı bir yönetim anlayışı içerisinde ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik içerisinde daha çok projelere imza attıklarını ifade ederken, bir çiftçi söz alarak, buğday tohumu ve kırsal kesimde asfalt talebinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çiftçinin talebi üzerine ilgili birimlere anında talimat verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, tarımın savunma sanayi kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, “Dağın başında bile ekonomiye katkı verecek çiftçilerimiz var. Çiftçilerimize gelen yolda da hak ettikleri yol konforunu Memduh Başkanım sağlayacaktır. Çiftçiye ne verirseniz o size daha fazlasını veriyor. Tarım savunma sanayi kadar önemli. Zaman içerisinde göreceğiz, Türkiye Cumhuriyeti dünyada önemli bir büyüklüğe ulaşmış tarımda, sanayide, teknolojide bir ülke olacak. Bunlar hep hayaldi. Üretimde, savunma sanayiinde birçok ülkeye ummadığımız miktarda ihracat yapan bir ülke konumuna gelmesi siz değerli vatandaşlarımız sayesinde oldu” ifadelerinde bulundu.

Çopuroğlu çiftçiye verilen destekten dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Bundan 3 yıl kadar önce gündeme geldiğinde amasız fakatsız billboardların hepsinde Büyükşehir Belediyemizin verdiği destek yazıyordu. Tabi o gün aspir ne işe yarar diye sorduğunuzda 2 milyon 300 bin litre yağ üretiliyor. Kayseri kendi yağında kavruluyor. Büyükşehir Belediyemize, Tarım İl Müdürlüğümüze teşekkür etmek istiyorum. Cenab-ı Allah ürettiğimizin sayısını arttırsın” dedi.

KAYSERİ TÜRKİYE’DE EN FAZLA ASPİR ÜRETEN İL

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de, Kayseri Büyükşehir katkılarıyla 2022 yılı üretim alanında hem nadas alanlarını daralttıklarını hem de üretimi 18 kat artırarak, ülkedeki üretim sıralamasında ilk sıraya yerleştiğini ifade etti. Şahin, Kayseri’nin Türkiye’de en fazla aspir üreten il olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, “2023 üretim yılında ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TAKE Projeleri ile 250 ton ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 ton olmak üzere toplam 350 ton aspir tohumu dağıtılarak yaklaşık 70 bin dekar alanda aspir ekimi yapıldı. Üreticilerimizin ayrıca ayırdığı kendi tohumlar ile birlikte 20 bin dekarlık alan daha eklenmiş oldu. 2023 yılında toplam 200 milyon liralık bitkisel üretim değerine ulaşmış olduk. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de Başkan Büyükkılıç’a çiftçiler adına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Güneş, “Allah razı olsun, belediyeleri kaldırım, yol, parke yapar zannediyorduk, öyle değilmiş. Her daim çiftçinin yanında olan, çiftçinin tohumuna, arazi yollarına, asfaltına kadar çiftçiye destekten dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapılırken, daha sonra protokol hasat için tarlaya geçti. Başkan Büyükkılıç da biçerdöver kullanarak aspir hasadını gerçekleştirdi.