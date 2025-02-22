Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin himayelerinde çalışmalarını sürdüren Kayseri Kent Konseyi Gastronomi Çalışma Grubu, Erciyes Kayak Merkezi'nde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Kentin gastronomi alanında potansiyelini artırmak ve yerel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla düzenlenen zirve, Erciyes’te bulunan otellerin şeflerini de bir araya getirdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yeniden hayata geçirilen Kayseri Kent Konseyi, kentin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 22 farklı alanda yaklaşık 300 temsilcisiyle çözüm odaklı projeler geliştiren konsey, gastronomi alanında önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Kayseri Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, Erciyes Kayak Merkezi’nde bir araya gelerek, gastronomi turizmi ve Erciyes başta olmak üzere Kayseri’nin gastronomi potansiyelini ele aldı. Toplantıya Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ ve grup üyelerinin yanı sıra Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ve otel şefleri katıldı.

Toplantıda, Erciyes’in gastronomide daha fazla ön plana çıkması için yapılacak çalışmalar, yerel ekonomiye katkı sağlayacak projeler ve hizmetler detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Ayrıca, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker tarafından Kış Turizmi Destinasyonlarında Yiyecek ve İçecek Hizmeti Performansı konulu bir sunum da gerçekleştirildi.