Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geride bıraktığı 4 yıllık başkanlığı sürecinde, Kayseri’yi tanıtan toplam 44 eseri yazın dünyasına kazandırdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de bilinen belediyecilik faaliyetlerinin yanında şehrin kültür ve edebiyat dünyasına yönelik birbirinden değerli, çeşitli ve kapsamlı eserler kazandırarak bu mirasa katkıda bulunan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’yi hemen her yönüyle tanıtarak anlatan eserlere imza attı.

Büyükşehir Belediyesi’nin envanterinde bulunan, kadim kültür ve tarihe sahip kent Kayseri’yi tanımak isteyen insanların başvuru kaynağı olan birbirinden farklı ve kapsamlı eserleri envanterine kazandıran Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu geniş kültür yayınları ile bini aşkın atıfla başka başka eserlere da kaynaklık teşkil ediyor.

KAYSERİ’Yİ HER YÖNÜYLE TANITAN ESERLER

Kenti kitaplardan okumak isteyen kitap kurtları için büyük fırsatlar sunan Büyükşehir Belediyesi’nin eserleri içerisinde, şehrin yaşam kültüründen, tarihine, gastronomisinden, coğrafi özellikleri ile turizm değerlerine, Kayseri’deki fırsatlardan, şehrin kendine özgü özelliklerinden, Kayseri’nin değerlerine kadar daha pek çok konuda bilgi paylaşımı yer alıyor.

BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ’NİN KİTABINI YAZDI

Adeta kitaplara sığmayan kültürü ve özellikleri ile Kayseri’yi kitaplarla anlatan Büyükkılıç, 42 kitaba ek olarak Kayseri kitabı isminde şehri anlatan kaynak kitap niteliğinde bir eser ile birlikte 5’inci şiir yarışması olan Dadaloğlu Şiir Yarışması’nın kitabını da şehre kazandırarak kitap sayısını 44’e yükseltti.

4 YILDA BİRBİRİNDEN DEĞERLİ 44 ESER

Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yılda okurları ile buluşturduğu birbirinden güzel ve kapsamlı eserleri şunlar oldu: “Kayseri Kitabı, Dadaloğlu Şiir Yarışması, Dün Bugünden Daha Yakın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6. Hikaye Yarışması, Kayseri Tarihi Araştırmaları cilt 1, Kayseri Tarihi Araştırmaları cilt 2, Muhsin İlyas Subaşı Bütün Şiirleri, Sebzecilik ve Doğal Üretim, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Şiir Yarışması (Ahmet Remzi Akyürek), Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Kitabı, Kayseri’de ve Kayseri Arkeoloji Müzesindeki Hitit Dönemine Ait Eserler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5. Hikaye Yarışması, Dr. İsmail Gökşen’in Düz Dokumalar Kataloğu, Kayseri Eğitim Tarihi Araştırmaları (Eskiçağdan Osmanlı Devletinin Sonlarına Kadar), Develi-Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi Sempozyumu 1. Cilt, Develi-Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi Sempozyumu 2. Cilt, Develi-Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi Sempozyumu 3. Cilt, Kayseri Uçak Fabrikası (1926-1960), Seyrani’nin Düşünce Dünyası, Kadı Burhaneddin Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3. Şiir Yarışması), Pandemi ile Yaşam (7. Ulusal Fotoğraf Yarışması), Kayseri’de Pastırmacılık, Osmanlıdan Günümüze Koramaz Vadisi Tarihi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Hikaye Yarışması, Erciyes Dağı, Şehirden Kültüre, Sabit Özdemir Özenç Hayatı ve Eserleri, Kayseri Yer altı Yapıları Envanteri 5. Ara Rapor, Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı, Başkatipzade Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası 1. Cilt, Başkatipzade Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası 2. Cilt, Yaman Dede Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2. Şiir Yarışması), Koramaz Vadisi (Resimli), Kapadokya Krallığı ve Roma Bizans Dönemi, Kuruluşundan Günümüze Kayseri Belediye Başkanları, Geçmişten Geleceğe Kayseri Mutfağı, Kayseri’den Kopan Türkü Ahmet Gazi Ayhan, Hasan Nail Canat Hikaye Yarışması (3. Hikaye Yarışması), Kayseri Türküleri ve Oyun Havaları, Cumhuriyet Dönemi Kayseri Şehitleri (1923-2017), Kayseri Sağlık Turizmi Çalıştayı, Kayseri’de Biran (6. Ulusal Fotoğraf Yarışması), Aşık Seyrani Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Şiir Yarışması) ve Şeyh İbrahim Tennuri ve Gülşeni Niyaz.”