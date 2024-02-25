Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Havalimanı’nın yeni terminal binası yanındaki çevre yollarının çalışmalarını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

2024 yılında planlanan çalışmalara hızla başladıklarını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geçtiğimiz yıl, yaptığımız çalışmaların daha fazlasını yaparak, hemşehrilerime en iyi hizmeti sunacağız” dedi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yapımı devam eden yollar ile çevre düzenlemesi çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, saha çalışmalarının kesintisiz devam ettiğine dikkat çekti.

Hava şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte çevre düzenleme, altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kış mevsimi olmasına rağmen hava şartlarının güzel olmasından dolayı çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü’müz sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle 2024 yılında planlanan program dahilinde çalışmalara hızlı bir şekilde başladık ve devam ettiriyoruz. Bu noktada Hoca Ahmet Yesevi Mahalle’mizdeki havalimanının yeni terminal binasının yanı başındaki bütün çevre yollarının yapımına başladık. 10-15-20-25 metrelik genişliğinde değişik ebatlardaki yolların altyapı çalışmaları tamamlandığı zaman asfaltlama çalışmasıyla birlikte bölgemize ve şehrimize hizmet vermiş hale gelmiş olacak. Hayırlı olsun. Özellikle imar sorunu ve gecekondu yapılaşması olan bölgelerimizde zaman alan çalışmalarımız oluyor. Bu çalışmaları bir fiil yerinde takip ediyoruz. İstiyoruz ki vatandaşlarımızın daha güzel çevrede ve daha iyi imkânlarda yaşasınlar. Bunun için gece-gündüz demeden her bir mahallemizde yerinde çözüm üretmek için çalışıyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha yaşanabilir ve daha konforlu bir Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.