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Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelip, yaptıkları projeleri anlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Son 5 yılda pandemi, deprem gibi tüm olumsuzluklara rağmen rekor hizmetler yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’de ilk ve tek olan asfalt plenti, konkasör tesisi, asfalt freze aracı ve kentsel dönüşüm gibi hizmetlerle Kocasinan’ın 50 yıllık geleceğine yatırım yaptıklarını, bu yatırımları kendi öz kaynaklarla yaptıklarını ve kamu ile özel bankalara borcu olmayan belediye olduklarını açıkladı.

Kocasinan Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. İlçede bulunan tüm mahallelere kalıcı hizmetler ulaştırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Muhtarlarımızla birlikte el ele gönül gönüle Kocasinan için çalıştık. Rabbim, daim eylesin. Kayseri’mizde en büyük kapasiteye sahip asfalt plenti, Kocasinan Belediye’mizdedir. Başka bir belediyede yok. Agrega üretim tesisi de Kayseri’de tek, kendi agregasını, kendi altyapısını, kendi mıcırını üreten merkezdir. Özellikle geçen sene aldığımız asfalt freze aracı, bir tek Kocasinan Belediyesi’nde vardır.

500 bin Euro değerinde bir araçtır. Bunların hepsini kendi öz sermayemizle 5 yıl içerisinde üreterek, yapmış olduğumuz işlerdir. Bu kaynakların hepsi, Kocasinan Belediyesi’nin kendi öz sermayesi, Kocasinan’da yaşayan vatandaşların kendi paralarının doğru bir şekilde yönetilmesiyle oluşturulmuş işlerdir. Bu 3 tesisin bedeli, 200 Milyon TL’ye mal olmuştur. Ayrıca Yunusemre kentsel dönüşüm bölgesinde 3,5 yıldan fazla vatandaş anlaşmaları sürdü ve 5,5 yılın sonunda vermiş olduğumuz tüm sözleri yerine getirdik. Bugünün bütçesiyle 1,5 Milyar TL üstünde maliyete mal olmuştur. Bir ilçe belediyesi şirketiyle yapılmış bir iştir. Son 5 yılda pandemi, deprem gibi tüm olumsuzluklara rağmen bizim yaptığımız kadar yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, altyapı yapan ve bir kuruş borcu olmayan belediyeyiz. Türkiye genelinde kamu ve özelde bir bankaya bir kuruş borcu olmayan belediyeyiz. Bir müteahhit gibi tek tek dolaşıp, kentsel dönüşüm için yoğun gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.