Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Kayseri’nin yeşil dokusunu çeşitlendirmek ve artırmak amacıyla Türkiye’nin en büyük süs bitkisi yetiştiriciliği merkezlerinden biri olan Yalova ile Sakarya’da incelemelerde bulundu.KAYSERİ (İGFA) - Daha yeşil bir Kayseri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “Mevcut parklara yeni bitki türleri ekleyerek biyoçeşitlilik sağlayacağız. Aynı zamanda şehrin farklı bölgelerinde yeni yeşil alanlar oluşturacağız. Şehrin farklı iklim ve toprak koşullarına uygun bitkiler seçilerek, sürdürülebilir bir yeşil doku oluşturulmasını amaçlıyoruz. Hedefimiz, Kocasinan’ı ve Kayseri’yi daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir” diye konuştu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı fidanlıkta 320’den fazla türde saksılı ağaç ve 450 binden fazla bitki kapasitesiyle bitkisel materyal temini açısından Türkiye’nin en büyük üretim ve lojistik üssü olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ı değiştirmeye ve daha da güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir yandan ilçemizin dört bir yanına fidan ve ağaç dikerken, diğer yandan parklarımızı çeşitli bitkilerle rengarenk hale getiriyoruz.