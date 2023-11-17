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Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi ve hayırseverin desteğiyle Ahievran Mahallesi’ne yapımına başlanan ve 2 bin 500 metrekare alana sahip okulun çalışmalarını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan Belediyesi’nin Ahievran Mahallesi’ne yaptığı okulun inşaatını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, engelliler konusunda kurum olarak çok hassas olduklarının kamuoyu tarafından da bilindiğine dikkat çekerek, eğitimden sanata spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını söyledi.

Engelli çocuklar için güzel bir eğitim yuvası daha kazandıracaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Ahievran Mahallesi’nde özel çocuklar için yapılacak olan anaokulun inşaatındayız. Hayırseverimizin desteğiyle yapılan bu anaokulu, çalışmalara başlamış vaziyette ve önümüzdeki yıl ile birlikte tamamlanmasını hedefliyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi okul, sosyal donatı, cami gibi sosyal donatıları, hayırseverlerimizle birlikte şehre hizmet verecek bu donatıları yaparak, şehrin hizmetine sunmaya gayret ediyoruz. Bu yapılacak mekan için hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Keselerine bereket. Bu vesileyle bütün hayırseverlerimize Kayserimiz için yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu okulun özellikle tematik önemi var. Bütün engelli gruplar; kadın, erkek, genç ve yaşlı dezavantajlı kardeşlerimizi sosyal hayatın içerisine dâhil etmek ve eğitim alabilmelerine fırsat sunabilmek adına yapılacak olan bir mekândır. Aktivite ve etkinliklerin yanı sıra bu yapılan mekânlar, hayatın içinde hep birlikte yaşama imkânı sağlayacak. Tesisimizin, kazasız belasız bitmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ının farklı yerlerinde okulların yapılması için dur-durak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.