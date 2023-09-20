Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken ve toplamda 70 bin metrekare alanı kapsayan Erkilet Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları kontrol etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehrin panoramik olarak görüntüsünün en iyi olduğu noktalardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi, tamamlandığında şehrin yeni gözdesi olacağını söyledi.

Erkilet bölgesindeki Millet Bahçesi’nde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip, kolaylıklar diledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, “Kocasinan Belediyesi olarak hemşehrilerime daha güzel hizmetler verebilmek için yeni yaşam alanları inşa edip, hizmete sunuyoruz. İlçenin dört bir yanında sosyal yaşam alanların sayısını artırarak, Kayseri’ye yeni bir soluk katıyoruz. Bunlardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi’ndeyiz. Hıdırellez’i Tepesi’nin hemen başında yaptığımız Millet Bahçesi’nin inşaatı, tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında 7’den 70’e herkesin Millet Bahçesi’ne geldiği zaman keyifli vakit geçirecekleri bir mekân olacak. Burası yakın zamanda çocukların eğleneceği, yetişkinlerin spor yapabilecekleri, gençlerin ise verimli vakit geçirecekleri ve etkinliklerin olacağı yer olacak. Bisiklet ve yürüyüş yolun yanı sıra değişik aktivitelere ev sahipliği yapacak olan yer aynı zamanda Kayseri’mize yeni bir aktivite alanı olmuş olacak. Hem konumu hem de şehir manzarasıyla farklı olan burası, tamamlandığında Kayseri’mize yepyeni bir yaşam alanı kazandırmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi çalışması tamamlandığında Kayseri’nin değerine değer katacağını sözlerine ekledi.