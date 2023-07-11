Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, sokak oyunları şenliklerinin ilkini Yemliha Mahallesi’nde gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi olarak sokak oyunlarıyla çocukların kişisel gelişimine katkı sağladıklarını ve unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını yaşattıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle gezmeye başladık. İnşallah her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde sokak oyunları ile çocuklarımızı eğlendirmeye ve ailelerimizi de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşatacağız. Özellikle çocuklarımızı sanal ortamdan eğitimleri haricinde biraz da olsa kurtararak, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan oyunlarla ve gösterilerle buluşturmak istiyoruz. Sokak oyunlarıyla çocuklarımız; hem eğlenmenin, hem paylaşmanın hem de yardımlaşmanın ne kadar önemli bir olgu olduğunu görecekler. Biz onların daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız, geleceğimizi emanet edeceğimiz güçlü bireylerdir. O yüzden kültürel ve geleneksel değerlerimizi artırmak adına yeni hizmetler ve projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocuklar ise unutulmaz anlar yaşadıklarını ifade ederek, kendilerine böyle bir hizmet sunulduğu için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Halat çekme, sandalye kapmaca, yumurta taşıma ve çuval yarışı ile doyasıya eğlenen çocuklar, vantrolog etkinliğini de büyük bir keyifle izledi. Çocuklar, oyunlarda coşkuyla eğlenirken, aileleri ise hoşça vakit geçirdi.

Şenlik, eğlenerek enerji harcayan çocuklara ve bölge sakinlerine geleneksel pilav ikramı yapılmasıyla sona erdi.