Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Anadolu’nun iç denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı'nda yapımı devam eden kano ve yelken tesisinin inşaatını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülen süper bir tesis ile Kayseri’nin denizini daha da renklendireceklerini belirten Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan Kuşçu’nun yakın zamanda önemli bir çekim merkezi olacağını söyledi.

Şehrin içerisinde deniz manzaralı bir dinlenme alanı olan Kuşçu Marina’da Vali Gökmen Çiçek ile birlikte kano ve yelken sporları için yapılan tesisi yerince inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Yamula Barajı çevresinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kayseri’de artık sportif faaliyetlerin deniz manzarası eşliğinde gerçekleştirileceğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, baraj üzerine dalgakıran pist ile ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı önemli bir çekim merkezi olacağını vurguladı. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülen süper bir tesis ile Kayseri’nin denizini daha da renklendireceklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Denizi olmayan bir şehirden şampiyon sporcular yetiştirmek için Kuşçu Mahallesi'ne Su Sporları Merkezi tesisini kazandırıyoruz. İnşallah yapacağımız yatırımlarla; 'Suyu ve denizi olmayan, Anadolu’nun ortasında bir şehirden nasıl su sporları alanında sporcular çıkar’ konuşulacak. Allah nasip ederse bu hayırlı hizmetleri ortaya çıkarmak için yapmış olduğumuz gayretler, su sporcuların yetişmesiyle birlikte çalışmalarımız filizlenmiş olacak. Özellikle en iyi şekilde yerine getirdiğimiz rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra dışı belediyecilik faaliyetleri yaptığımızı her zaman dile getiriyorum. Bu tezi, her yaptığımız projelerle ortaya koyuyoruz. Bunlardan biride bu çalışmamızdır. İnşallah bundan sonrada sıra dışı, farklı ve renkli projeler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Yamula’yı, Kayseri’ye yakışır hale getireceklerini ve Türkiye’ye hizmet edecek, su sporlarının her çeşidinin yapılacağı muhteşem bir çekim merkezi yapacaklarını sözlerine ekledi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın çok güzel ve büyük projeler hayata geçirdiğini belirten Vali Gökmen Çiçek ise Kayseri’nin her noktasına dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından Vali Gökmen Çiçek ile birlikte emekli öğretmen Ahmet Korkmaz tarafından oluşturulan Eski Kuşçu Evi Müzesi’ni ziyaret etti. İnceleme sırasında karşılaştıkları Kocasinan çınarıyla keyifli sohbete imza atan Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Çolakbayrakdar; “70’den 7’e herkesle gönül bağı kuruyoruz” dedi.