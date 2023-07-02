Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir bayram geçirmelerine katkı sağlayan saha çalışanlarıyla bayramlaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İşçilerle tek tek bayramlaşan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan’ın her bir tarafında vatandaşların huzurlu bir bayram süreci geçirdiğini belirterek, Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle her alanda farklılık oluşturduğunu ve Türkiye’ye örnek olan hizmetleri hayata geçiren bir belediye olduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi’nin Hasanarpa Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Atölyesi’nde düzenlenen bayramlaşma programına; Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Çalışanlara hitaben “Bayramınız mübarek olsun” diyerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, bayram-seyran demeden Kocasinan sakinlerine hizmet götürmek için durmaksızın çalıştıklarını vurguladı. Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Rabbim sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlar nasip etsin. Kocasinan’ın her bir tarafında hemşerilerimiz huzurlu bir şekilde Kurban Bayramı’nı geçirdiler. Bu noktada emeği geçen bütün kardeşlerimi tebrik ederim. Gece-gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin nerede hizmete ihtiyaç varsa orada hizmeti yerine getiren çalışan kardeşimizin ellerine sağlık. Bin beş yüz kişiden fazla çalışanımızla her alanda vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak ve yüzünü güldürmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle, bizler yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet etmek için çalışıyoruz. Bizler eşref-i mahluk olan insana hizmet etmek için çalışıyoruz. Bu noktada sizler de hafta sonu, bayram ve tatil demeden çalışıyorsunuz. Bundan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanarak, daha nice huzurlu bayramlar dileğinde bulundu.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise Kocasinan’da yine huzurlu bir bayram yaşatan ve her zaman işçinin yanında olan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, kendi elleriyle huzurlu bayramın kahramanlarına kavurma ikram etmesiyle program sona erdi.