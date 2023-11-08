Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Yeşilmahalle de gecekonduda oturan ve ‘Sana sonsuz güveniyoruz. Başkanım Beni kurtar’ diyen Hilmi Oba’nın yeni evine misafir oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gecekonduda zor şartlarda yaşam mücadelesi verdikleri sırada Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile karşılaşmaları sonucu hayatlarının değiştiğini belirten Hilmi Oba ve Döndü Teyze, Başkan Çolakbayrakdar’a sevinç gözyaşları eşliğinde dua etti. Başkan Çolakbayrakdar da “Bizim enerjimiz, sizin dualarınızdır” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 11 ay önce Yeşilmahalle de saha incelemesi sırasında tesadüfen karşılaştığı Hilmi Oba’nın isteğini yerine getirdi. ‘Sana sonsuz güveniyoruz. Başkanım Beni kurtar’ diyen Hilmi Oba ile sağlanan anlaşma doğrultusunda Yeşilmahalle’deki kentsel dönüşüm konutlarından tapusunu verdi. Hilmi Oba’nın daveti üzerine yeni evinde de ziyaret eden Çolakbayrakdar çifti, Oba ailesine evlerinde sağlıklı bir şekilde iyi günlerde oturmaları temennisinde bulundu. Hilmi Oba ise kentsel dönüşüm konutlarından verilen evde sıcak bir ortamda huzur içerisinde yaşadıklarını belirterek, bu ortamı kendilerine sağlayan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür edip, sevinç gözyaşları eşliğinde d