Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yapımı devam eden aile sağlık merkezini inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için dev sağlık yatırımlarını hayata geçirdiklerini vurgulayan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye’ye örnek olduklarını söyledi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde aile sağlık merkezi çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerine dikkat çekerek; “Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yapımı devam eden aile sağlık merkezimizi, bu yıl içerisinde bölgede yaşayan hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bölgede geçici olarak bir aile sağlık merkezi vardı ama burası daha kapsamlı bir şekilde hemşehrilerime hizmet verecek, güzel bir yeni aile sağlık merkezi olacak. Özellikle hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Tamamlandığı zaman 4 hekimlik bölgeye hitap edecek olan merkez, Kocasinan’ımıza değer katacak. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını birer birer tamamlamaya çalışıyoruz. Yenilenen yapılarla birlikte Kocasinan’ımızın yeni bir çehreye kavuşuyor. Bütün mahallelerimizde ihtiyaç olan hizmetlerin yerine getirilmesi noktasında yoğun gayret ediyoruz. Yapılan hizmetler Kayserimize ve Kocasinan’ımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyeciliği ön plana çıkartacak önemli projelere imza attıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda mahallelerimizin ihtiyaçlarını birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.