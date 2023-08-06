Kayseri Kocasinan Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yunusemre Mahallesi'nde sosyal tesisin temelini attı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yunusemre bölgesinde 2015 yılından beri ‘İğne oyası oyar’ gibi kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla yerine getirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “İlk günden beri ne söz verdiysek, hepsini yerine getiriyoruz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde, Yunusemre Mahallesi’nde düzenlenen programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

“İĞNE OYASI OYAR GİBİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR”

Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Yunusemre Mahalle’mizdeki Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında spor tesisimizin temelini atıyoruz. Dönüşümü, 2015 yılından beri bu bölgede anlatarak, bugünlere geldik. A’dan Z’ye ne yapılması gerekiyorsa bu bölge için yapıyoruz ve ilk günden beri ne söz verdiysek, hepsini yerine getiriyoruz. Dönüşümle birlikte özellikle sosyal donatıları da bir bir yapıyoruz. Bu noktada bölgeye kazandıracağımız tesis de bin 185 metrekare zemin katı ve 345 metrekare büyüklüğünde bir bayan bir erkek olmak üzere iki adet yüzme havuzu olacak. Ayrıca 350 metrekare alanı kapsayan bir bayan bir erkek olmak üzere iki adet spor aktivitelerin yapılabileceği salon olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye daha iyi bir şekilde hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarını belirterek; “Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde Kocasinan’da çok iyi çalışmalar yapıldığını belirterek; “Değerli Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız başkanımızın gayretlerini gördüklerinden dolayı kentsel dönüşümün devamını bekliyorlar. Kayseri, her geçen gün güzelleşiyor, gelişiyor ve hizmetler birbirleriyle yarışıyor. Kazanan, Kayseri’mizin güzel insanları oluyor. Özellikle şehrimizde dayanışma, berekete vesile oluyor. Kocasinan, Melikgazi ve Talas Belediyeleri’miz olmak üzere 16 ilçe belediye başkanlarımızı bir abileri olarak bağrıma basıyor, onlarla el ele vermek suretiyle yaptıkları hizmetlere dua ediyor ve takdir ediyorum. Bizler de üzerimize ne düşerse en iyi şekilde onu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası kürsüye çıkan protokol tarafından butona basılarak Yunusemre sosyal tesisin temeli atıldı.