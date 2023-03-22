Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yoğun bir şekilde devam ettiği Seyrani Mahallesi’nde park çalışmalarını yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA=

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Seyrani Mahallesi’nde yapımı devam eden iki büyük park çalışmasını kontrol eden Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Dönüşüm projeleri ile vatandaşların daha güzel ve daha konforlu ortamlarda yaşamaları için durmaksızın çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle birlikte diğer sosyal donatıları da birer birer yaptıklarını ve Kayseri’ye yakışır yeni çehresi ile Seyrani’nın daha güzel olacağını vurguladı.

Vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın yoğun bir şekilde devam ettiği Seyrani Mahallesi’nde, bir yandan imarsız eski evler, çağdaş normlarda yapılmış yapılara dönüşürken bir yandan da yolları ve sosyal donatıları birer birer yapıyoruz. Bölgede yaşayan hemşehrilerimize yeni bir hayat sunabilmek için çalışmalarımız olağanca hızıyla devam ediyor. Geçen yıl başladığımız ve bu yıl tamamlayacağımız iki adet farklı parkı, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. On bir metrekare alandan fazla olacak olan iki farklı parkımızı, Seyrani ’ye kazandırmış olacağız. Kentsel dönüşümle birlikte nüfus yoğunluğunun arttığı bölgemizde çevre şartlarının daha da iyileştirilmesi kaçınılmaz hale geldi. İnşallah yolları, parkları ve sosyal donatılarıyla daha da yaşanabilir bir Seyrani olacak. Yaptığımız hizmetlerle Seyrani kentsel dönüşümün sonuna doğru yaklaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Seyrani ’de dönüşüm tamamlandığında yeşil alanları, yeni yolları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile daha güzel olacağını sözlerine ekledi.