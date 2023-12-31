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Kayseri Kocasinan Belediyesi ve hayırseverin katkılarıyla Osmangazi Mahallesi’ne kazandırılan ve özelliğiyle Kayseri’de ilk olan Celal Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildiMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hem eğitim hem de sağlık alanında hizmet verecek olan aile sağlık merkezinin Kayseri’de ilk ve tek olduğunu vurgulayarak, “Bütün gayretimiz, mutlu insanların yaşadığı bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz” dedi.

Erkilet Osmangazi Mahallesi’ndeki Kayseri’de ilk ve tek olan Celal Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi açılış törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilli Dr. Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, Hayırsever Celal Aysel Küçükşahin ve ailesi, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve Kayserililer katıldı.

Sosyal belediyeciliği ön plana çıkartan önemli projelere imza attıklarını ve bu doğrultuda mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri birer birer yerine getirdiklerine değinen Başkan Çolakbayrakdar, "Bütün kaygımız, Kocasinan’ı ve Kayseri’yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek ve vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet edebilmektir. Nihayetinde mutlu insanların yaşadığı bir şehir için çalışıyoruz. Bu vesileyle 5 hekimli olarak inşa edilen aile sağlık merkezi, önümüzdeki günlerde bir aile hekimi de görevine başlayacak ve 4 hekim hizmet verecek. Özellikle bu aile sağlık merkezinin bir özelliği var. Eğitim aile sağlık merkezi, Kayseri’de ilk ve tektir. Benzerleri Türkiye’de başka şehrimizde var ama şehrimizde ilktir. Buradaki farklılık, bu merkezde 3 akademisyen yani aile sağlığı hocası ve asistan burada hizmet veriyor. Aile sağlık merkezinin yanı sıra bir eğitim merkezi olarak kullanılıyor. Bundan dolayı sağlık camiasına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Başkan Çolakbayrakdar’ın yapmış olduğu anlamlı çalışmasından dolayı tebrik ederek, “ Hizmeti ayağa getirme anlayışı içerisinde İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür bereketli bir şehir. Yatırımdan yatırma hizmetten hizmete koşan bir anlayışla çalışıyoruz. Elbirliğiyle şehrimize nice hizmetler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekilli Dr. Murat Cahid Cıngı da Aile sağlık merkezinin önemine değinerek, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise “Hayırseverimizi tebrik ediyorum. Kesesine bereket diliyorum. Bereketli bir şehir ve arkadaşlarımız gayretli. Hayırseverlerimiz adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Allah razı olsun. 1994 yılından başladığımız yaklaşık 30 yıl geçen zaman diliminde bugün çok modern hepimizin içinde yaşamaktan keyif aldığı bir şehir haline geldik. Bu şehrin kadim bir tarihi var. Bu şehre hizmet eden taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Çok şükür eserler bıraktık ve bugünlere geldik. Aynı hizmet kervanını devam ediyor. Belediyelerimizde aynı hizmet devam ediyor. Her zaman uyum içinde çalışıp, bu şehre hizmet ettik. Bugün parmakla gösterilen şehirlerin başında geliyor. Şehircilikten spora, kültürden sanata her bir alanda Kayseri ileriye doğru gidiyor. Bununla gurur duyuyoruz. Bu vesile ile başkanımıza ve hayırseverimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ve protokolün kürsüde dualar etmesiyle aile sağlık merkezi açıldı.