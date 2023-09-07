Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri’nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken ve toplamda 70 bin metrekare alanı kapsayan Erkilet Millet Bahçesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erkilet’in şehir manzarasıyla Kayseri’ye Millet Bahçesi kazandıracaklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Millet Bahçesi alanının şehrin panoramik olarak görüntüsünün en iyi olduğu noktalardan biri olduğunu söyledi.

Erkilet bölgesindeki Millet Bahçesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın her bir köşesinde farklı çalışmalarla yeni mekanlar kazandırıyoruz ve ilçemizi daha da güzelleştiriyoruz. Kocasinan’ımızı hak etmiş olduğu noktaya getirebilmek için farklı projelere imza atıyoruz. Bir tarafta kentsel dönüşümle şehrin yenilenmesi gereken bölgelerde yaptığımız çalışmalarla yeni bir şehir kuruyoruz. Bir yandan ise ağaçlandırılmadık hiçbir nokta kalmayana kadar her bir bölgede ağaçlandırma çalışmasının gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede 2015 yılından bu zamana kadar yeşillendirme, ağaçlandırma ve park çalışmasıyla Kocasinan’ımıza 1 Milyon metrekareden fazla yeşil alan kazandırdık. Öncelikle parklarımıza ağaçlandırma çalışması yapıyor ardından ise parkın fiziki olarak çalışmalarını yürütüyoruz. Erkilet Millet Bahçesine de öncelikle 15-20 yaş arası ağaçları toprakla buluşturduk ve şimdi ise yürüyüş yolları ile oturma alanları gibi yerleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ERKİLET’İN EŞSİZ ŞEHİR MANZARASIYLA KAYSERİ’YE YENİ BİR YAŞAM ALANI DAHA KAZANDIRIYORUZ”

Millet Bahçesi alanının, şehrin panoramik olarak görüntüsünün en iyi olduğu noktalardan biri olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşların piknik yapabileceği, çocukların oynayabileceği ve sosyal donatılarının olacağı bir mekan olacak olan Erkilet Millet Bahçesi’nin özellikle 40 bin metrekaresi tamamen yeşil alan olacak. Bu bölgenin farklı bir önemi daha var. Erkilet Bölgesi’ndeki Hıdırellez olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü'nü restore ettik ve günümüze kazandırdık. ‘Gök Gözlem Evi’ haline dönüştürdüğümüz yapıyla astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştirmeye başladık. Hem konumu hem de şehir manzarasıyla farklı olan burası, Kayseri’ye yepyeni bir cazibe merkezi olacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi çalışması tamamlandığında Kayseri’nin değerine değer katacağını sözlerine ekledi.