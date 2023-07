Kayseri Kocasinan Belediyesi, Oto Galericiler Sitesi’nin girişinde bulunan ve Kocasinan Bulvarı’nın yanındaki katılım yolun altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen ve asfalt finişerine binerek asfalt serimi gerçekleştiren Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir köşesinde kesintisiz hizmet ürettiklerini ve çalışmanın olmadığı yer kalmayacağını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Oto Galericiler Sitesi’ndeki yenileme çalışmalarını takip eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş ve işçilerle sohbet etti. Onlara baklava ikram eden Başkan Çolakbayrakdar, asfalt finişerine binerek, asfalt serimi gerçekleştirdi. İlçe genelinde yapılan yol çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini ve daha konforlu şekilde vatandaşın hizmetine sunduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Oto Galericiler Sitesi’ndeyiz. Esnafın ve vatandaşların yoğun bir şekilde kullanmış oldukları yolu, yenileyerek trafiğe açıyoruz. Kocasinan’ın gerek merkezinde gerekse kırsalında yol yenileme ve yeni yol çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kocasinan Belediyesi olarak esnafımızın daima yanındayız. Buradaki esnaflarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak noktasında elimizden gelen ne varsa her daim yapmaya hazırız. Kocasinan, yoğunca esnafın bulunduğu bir bölgedir. Bir tarafta mobilyacılar, diğer tarafta ise eski ve yeni sanayi sitesi ile oto galericiler sitesi olduğu için her zaman esnafımızla iç içeyiz. Esnaflarımızın isteklerini karşılama noktasında her daim onların hizmetindeyiz. Daha konforlu Kocasinan ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmak bilmeden çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yaptığımız çalışmanın bölge sakinlerine hayırlı olmasını diler, yapılan yolun kazasız belasız sağlıkla kullanılmasını diliyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda yapılmasını öncelediklerimizin her birinde çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Yapılan asfaltlama çalışmalarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a dua eden esnaf ve vatandaşlar ise “Yaptığınız çalışmaları görüyoruz ve tebrik ediyoruz. Sizlere bu konuda çok minnettarız” dedi.