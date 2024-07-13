Kayseri Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü’nde 2021 yılından itibaren açılan ve bu alanda Kayseri’de tek olan Oyun Terapisi Kursu’nda bu zamana kadar randevu sistemiyle 8 bin 909 kişi faydalandı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’nin geleceği için çocukların, gençlerin sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, farklı proje ve uygulamalarla hayatın her alanında yer aldıklarını söyledi.

“Geleceğimizin teminatı her bir çocuğumuz, bizim için ayrı bir değer ve zenginliktir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, ilçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını ve çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi olarak ‘İnsan odaklı’ belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiklerine değinen Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikli olarak da bu odağın merkezi çocuklarımız ve gençlerimizdir. Yapmış olduğumuz bütün çalışmalar, geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir. Özellikle rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra farklı proje ve uygulamalarla hayatın her alanında yer alıyoruz. Bu noktada çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’nde faaliyet gösteren üç psikolojik danışman tarafından 3-14 yaş arası çocuklara, oyun terapisi ve bireysel psikolojik danışma hizmeti veriliyor. Randevu sistemiyle hizmet veren ve her bir oyuncağın farklı anlam taşıdığı oyun terapisi odasında kendilerini ifade etmeleri ve duygularını öğrenmelerine yönelik olan eğitime çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Eğlenceli bir dille anlatılan konularda bilgi sahibi olan çocuklar, hem eğleniyor hem de kendilerini daha iyi ifade ediyorlar.