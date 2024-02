Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye çalışanlarının ardından saha çalışanlar tarafından da coşkuyla karşılandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yapılan hizmetlerle Türkiye’deki birçok belediyenin elinde olmayan imkânlara ulaştırdıklarını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, büyüyen ve gelişen Kocasinan’ı, projelerle Kayseri’nin kalbinde yeni bir şehir parçası yapacaklarını söyledi.

Oruçreis Mahallesi’ndeki Kocasinan Belediyesi Atölye girişinde meşalelerle karşılayan saha çalışanları, ‘Kocasinan seninle gurur duyuyor’ ve ‘İşte işçi, işte Başkan’ diye tezahürat yaptılar. Çalışanlarla sohbet edip, tek tek ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, “Miraç kandilimiz mübarek olsun. Rabbim, sağlık ve sıhhat içerisinde nice kandillere erişmek nasip eylesin. Geçen yıl, 6 Şubatta içimizi yakan deprem hadisesi yaşandı. Depremin ilk saatlerinde Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgelerine seferberlik ilan ettik. İş makinaları başta olmak üzere kepçe, kamyon gibi araçları ilk önce deprem bölgesinde gönderdik. Şükür Allah’a yaraların sarılması için elimizden geldiğince Kayseri ve ülkemiz olarak tek vücut olarak oradaydık. Rabbim, bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın. Belediye hayatın her alanındadır. Gecemizi gündüzümüze katarak Kayseri için çalışıyoruz. Ama Allah vermesin bir felaket oluyor. Belediye orada oluyor. Türkiye’nin dört bir yanında bize ihtiyaç duyulduğu zaman orada oluyoruz” diye konuştu.

İşçilere hitap eden Başkan Çolakbayrakdar’ın konuşması, işçilerin ‘En büyük başkan bizim başkan’ tezahüratları ve alkışlarıyla sık sık bölündü.

Kocasinan Belediyesi’nde her bir çalışanın sendikası; ‘Ahmet Çolakbayrakdar’dir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bin 500’den fazla çalışan kardeşlerimizle birlikte şehrimize hizmet ediyoruz. Sokakta temizlik yapan kardeşimden tutunda belediye başkanına kadar hepsi de belediye çalışanıdır. Hepsi de şehrimizde yaşayan vatandaşa hizmet ediyor. Bizim, işimizin yarını yok. Bizim, işimiz saatlik ve dakikalıktır. Temizlik, park bakımı gibi her şey zamanında yapılması lazım. Kentsel dönüşümde zamanında yapılması lazım. Bizler, insana hizmet ediyoruz. Eşref-i Mahluk olan insana hizmet ediyoruz. Özellikle gittiğimiz yerlerde vatandaşların ‘Allah razı olsun Kocasinan çalışıyor ‘diye memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Bu övgüyü alıyorsak, evvel Allah sizlerin sayesinde arkadaşlar. 9 yıldır, Şükür Allah’a başımızı öne erdirmediniz. İşiniz gücün rast gitsin. Bu kadar memnuniyet üzerine daha fazla çalışacağız. Biz, büyük bir aileyiz. Bundan sonra yürümek yok, koşmak var. Koşmakta yetmez, daha fazlasını yapmak lazım. Her türlü imkanımızda var. Atölyemizle, araç filomuzla, altyapımızla, asfalt plentimizle, agrega üretim merkezi gibi yeni ekleyeceğimiz tesislerimizle daha çok hizmet üreteceğiz. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye’deki birçok belediyenin elinde olmayan imkan var. Hiçbir mazerete sığınma hakkımız yok. Şükür Allah’a rabbim bu nimetleri vermiş. Hem şükredeceğiz hem de daha fazla çalışacağız. Çünkü Kocasinan büyüyor, Kocasinan gelişiyor ve Kocasinan bundan sonrasında hepimizin gayretiyle daha büyük bir Kayseri içerisinde şehir parçası olacak. Rabbim, gücümüzü artırsın. Mevlam, daha güzel işler yapmayı nasip eylesin. Hepinizin alınlarınızdan öpüyorum”.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise Kocasinan Belediyesi’nin her zaman ilklere imza attığını belirterek, “Öncelikle yeni dönem için başkanımıza hayırlı olsun. Geride bıraktığımız 5 yıl hepimizin için çok zor geçti. Pandemi ve 6 Şubat gibi zor süreçler yaşadık. Ama Allah razı olsun. Şu 5 yıllık süreçte başkanımız bize hiçbir zaman mazeret üretmedi. Gününde maaşı ve sosyal haklarımızı ödedi. Özellikle şehrimize ve ilçemize büyük yatırımlar yaptı. Kocasinan, gerçekten 5 yılı yatırım yılı olarak geçirdi ve tüm hızıyla projelere devam ediyor. Başkanımızın gecesi gündüzü belli değil. Bundan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İşçiler de kendilerine verdiği değerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Öte yandan programa Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.