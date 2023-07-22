Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatili dolayısıyla çocuklara yönelik düzenlenen sokak oyunları büyük ilgi görüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sokak oyunlarına katılan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak ‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla çalıştıklarını belirterek; “Geleceğimizin teminatı her bir çocuğumuz, bizim için ayrı bir değer ve zenginliktir” dedi.

Her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilen Sokak Oyunları Şenliği’nin bu seferki durağı Yeşil Mahalle oldu. Sokak oyunlarında çocuklar, doyasıya eğlenirken aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşadı. Oyunlarda kıyasıya yarışan çocuklara sürpriz yaparak, etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, onların sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının Kocasinan’da yaşatılmaya devam ettiğini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e kadın-erkek, genç-yaşlı herkese hizmet edebilmek için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek; “Belediye hizmetlerinin yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimizi daha da mutlu edecek ve eğlendirecek etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerde çocuklarımız mutlu olurken, onlarla birlikte aileler de mutlu oluyor ve yüzleri gülüyor. Sizlerin mutluluğu bizimde mutluluğumuz demektir. Bizler Kocasinan olarak kocaman bir aileyiz. Bu aile içerisinde hep beraber gülmeli, eğlenmeli ve hep beraber mutlu olmalıyız. İnşallah her geçen gün mutluluğunuz daha da artar. Çocuklarımız bizim göz bebeğimizdir. Bundan dolayı çocuklara özel yaptığımız bu ve buna benzer etkinlikleri devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Sandalye kapmaca, halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi oyunlara katılan çocuklar birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken, oyun oynamanın tadına vardı. Başkan Çolakbayrakdar, etkinlikte kendi eliyle vatandaşlara pilav ve tatlı ikram etmesiyle program sona erdi.