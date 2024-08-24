Kayseri Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için mesai mefhumu gözetmeksizin modern araçlarla mahalle mahalle temizlik yaparak, hijyenik ortam sunuyor.KAYSERİ (İGFA) - ‘Temizlik imandandır’ anlayışıyla daha yaşanabilir bir çevre için birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlikte ilçe belediye ölçeğinde Türkiye’nin en modern filosunu kurduklarını ve vatandaşlara temiz bir çevre sunduklarını belirtti.

Farklı ve modern araçlarla Kayserililere daha iyi ve kaliteli hizmet verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ‘Temizlik İmandandır’ anlayışıyla çalıştıklarını ifade ederek, “Kocasinan’ımızı, görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Hemşehrilerim, her şeyin en iyisine layıktır. Bu doğrultuda gecemizi gündüzümüze katarak hizmet ediyoruz. Kocasinan’ın dört bir yanında hummalı bir şekilde temizlik seferberliğimiz sürüyor” diye konuştu.