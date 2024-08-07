Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sportif faaliyetlerde eğitim veren yaz kurslarını ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.KAYSERİ (İGFA) - Tuna, Sümer ve Gül Park’ta eğitim alan çocuklarla bir araya gelen Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, onların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Futbol, basketbol ve voleybol gibi farklı branşlarda eğitim gören öğrencilerin performansını izleyen Başkan Çolakbayrakdar, etkinliklere eşlik edip, onlarla sohbet etti. Çocuklar ise ‘En büyük başkan bizim başkan’ tezahüratlarıyla Başkan Çolakbayrakdar’a sarılarak duydukları sevgiyi yansıttı. ‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yapmış olduğumuz bütün projeler geleceğimizin teminatı evlatlarımız içindir. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri’de yaşamaları içindir.” dedi

Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yaz tatillerini verimli hale getirmeyi amaçladıklarına dikkat çekerek, “Kocasinan Belediyesi Yaz Spor Okulları sayesinde çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz. Onlara, tatillerini daha verimli geçirmeleri için spor yapma imkanı sağlıyoruz. Çocuklarımız, arkadaşlarıyla aynı ortamda aynı duyguları paylaşarak, farklı ortamlardan uzaklaşıp burada spor yaparak zaman geçiriyorlar. Ayrıca, değerler eğitimi alan kulübümüzün lisanslı 75 sporcusu da aynı mekanda spor yapıyor. Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü, Spor Kulüpleri, Sinan Kütüphaneleri, Gençlik Merkezleri gibi birçok birimimiz vatandaşlarımıza hizmet vermektedir” ifadelerini kullandı.