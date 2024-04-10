Kayseri Kocasinan Belediyesi, esnaf ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Erciyesevler Mahallesi’ndeki Tuna Caddesi’nin bir kısmının asfalt çalışmalarını tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, esnaf ve şehri mutlu eden hizmetler yaptıklarını belirterek, her alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Erciyesevler Mahallesi’ndeki çalışmalarını takip eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş ve esnaflarla sohbet etti.

Vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da her alanda çalışmalara devam diyoruz. Fen İşleri ekiplerimiz, Erciyesevler Mahalle’mizdeki tespit etmiş olduğumuz yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bayramdan önce bu bölgedeki çalışmaları tamamlayıp, vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu şekilde park bahçelerden temizlik hizmetlerine, fen işlerinden kırsal hizmetlerine kadar bütün birimlerimiz sahadaki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyorlar. Esnafımıza ve bölge sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylelikle esnaf ve vatandaşlarımızın araçlarıyla bölgeye daha rahat ve daha konforlu ulaşmalarını sağlıyoruz. Ayrıca yaptığımız çalışmalar, iş yerlerinin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir. Hedeflerimiz doğrultusunda yapılmasını öncelediklerimizin her birinde çalışmalarımız devam ediyor. Esnafımızı ve şehrimizi mutlu edecek çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaş da hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.