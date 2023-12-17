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Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Doğan 100 Çocuk İçin 100 Fidan Dikimi’ Projesi kapsamında bebeklerin aileleriyle birlikte ağaç dikti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erkilet Osmangazi Mahallesi’ndeki toplamda 50 bin metrekare alanı kapsayan 100.Yıl parkında gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğine; Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, AK Parti yönetimi, sivil toplum kuruluşları meclis üyeleri, muhtarlar, adına ağaç dikilen bebeklerin ailesi katıldı.

Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Cumhuriyeti’mizin ikinci 100’yılına ithafen 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren doğmuş olan her bir bebeğimiz için sembolik olarak 100 bebeğimize ağaç dikeceğiz. Aramızda bu 100 tane bebekten katılanlarda var. Öncelikle Rabbim, bahtlarını açık etsin. Şimdi onlar daha güçlü ve büyük Türkiye’de büyüyecek olan bizim geleceğimiz, istikbalimiz ve evlatlarımızdır. Bu ağaçlarla çocuklarımızın isimleri yaşayacak. Burada 100 çocuğumuz için ağaçları dikiyoruz ama bu sene 29 Ekim’den itibaren doğan her çocuğumuzun isimlerini yaşatılacak şekilde fidanlara isimleri yazılacak ve onların isimleri burada yaşamış olacak” diye konuştu.

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Rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Rutinin dışında şehri geleceğe taşıyacak önemli projelere imza atıyoruz. En önceliğimiz daha yeşil bir Kayseri ve daha yeşil bir Kocasinan için yoğun gayret ediyoruz. Yeşil alan varlığımızı 2015 yılından 2023 yılına kadar çalışmalarımızla ağaç ve yeşil alan varlığımızı 4 katına çıkartmış bir belediye başkanı olarak bunu gururla söylüyorum. Bozkır bir toprakta yaşıyoruz ama buna rağmen ciddi bir gayret göstererek, bir bebek büyütür şefkatiyle ağaçları büyütüyoruz. Şükür Allah’a her yıl 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız çalışmalarla daha yaşanabilir bir şehir inşa ediyoruz. İmar harekatıyla ciddi manada ekonomik paralar harcayarak, alanları kamulaştırıp park ve yeşil alan yaptık. Bu vesileyle daha güzel bir Kayseri’yi ve daha yaşanabilir Kocasinan’ı geleceğimizin teminatı çocuklara emanet etmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Doğan 100 Çocuk İçin 100 Fidan Dikimi’ Projesi kapsamında bebeklerin aileleriyle birlikte ağaç dikti. Ağaçların can suyunu da bebeklerin ablası ve abileriyle birlikte veren Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara çeşitli hediyeler vermesiyle program sona erdi.