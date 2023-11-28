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Kayseri Kocasinan Belediyesi, havaların soğuk olması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 91 adet besleme noktasına haftada 5 kez düzenli olarak sokak ve yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Kayseri’de Sokak hayvanları ve diğer canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek adına Kedi Kasabası gibi birbirinden önemli örnek yatırımların hayata geçirildiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kış mevsimi boyunca besleme noktalarına 18 ton yem bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Küçük dostlar diye tabir ettiğimiz sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Beslenme noktaları ve Küçük Dostlar Ambulansı aracı hizmetlerimizin yanı sıra şehrimizdeki tüm canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Peygamber Efendimizin ‘Derdini anlatmaktan aciz olan hayvanlara karşı Allah’tan korkunuz’ buyruğundan hareketle eşrefi mahluk olan bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Kocasinan Belediyesi olarak ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumunda anında müdahale için 2017 yılında ‘Küçük Dostlar Ambulansını’ hizmete sunarak, bu çalışmamamızla örnek bir projeyi hayata geçirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları ve diğer canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek adına ‘Kedi Kasabası’ gibi birbirinden önemli örnek yatırımların hayata geçirildiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, yeşil alanları ve parkları ile göz dolduran Kocasinan’ın birçok noktasında sokak hayvanları için besleme noktaları oluşturduklarını ve bunların Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini belirtti.