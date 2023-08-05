Kayseri Kocasinan Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle çiftçileri desteklemek ve ürün çeşitliliği ile tarımsal üretimi artırmak amacıyla Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi için iş birliği protokolü imzaladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Model olacak projenin Türkiye’ye ve Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla Türkiye’ye örnek olduklarını belirterek, her zaman her şartta şehre ekonomik girdi sağlayan herkesin yanında olduklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza törenine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci katıldı. Üç kurum arasında imzalanan protokolünün ardından konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere daha iyi hizmet sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayarak; “Şehrimiz ve ülkemiz için güzel bir adım atılmış olacak. Kocasinan bölgesi tarım bakımından şehrin yüzde 20’sını karşılayan bir ilçedir. Bu noktada şehirdeki tarımın altyapısının ve çiftçimizin güçlendirilmesinin yanı sıra pazarda da ürün çeşitliğinin artırılması için belediye olarak yoğun gayret ediyoruz. Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra esnaf, çiftçi, sanayici, üreten kesimin ve şehre girdi sağlayan herkesin yanında ve destekçisiyiz. Sanayi, teknoloji, endüstri tabı ki de önemli ama bir o kadar da tarımsal üretimde önemli ve değerlidir. Bu noktada Kocasinan bölgesi verimli topraklara sahip olması vesilesiyle bu potansiyeli daha iyi noktalara getirmenin kaygısı içerisindeyiz. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda bizlere destek olan Tarım Müdürlüğümüz, kalkınma ajansımız ve kamunun diğer paydaşlarımıza ayrı eten teşekkür ediyorum. Çünkü bu yapılanların hepsi şehrimiz ve ülkemiz içindir. Bu projenin hayata geçmesiyle hem ekonomik hem de üretim manasında ciddi katkılar koyacaktır” ifadelerine yer verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise; “Kayseri, Türkiye’deki en önemli tarımsal merkezlerden bir tanesidir. Yüzölçümü bakımında da Kocasinan ilçemiz, en büyük merkez ilçemizdir. Özellikle ürün çeşitliliği her geçen gün artmaktadır. Bu noktada böyle tesislere ihtiyacımız var. Hem belediyemiz hem de ajansın her zaman destekleri devam ediyor. Projenin hayırlı olmasını temenni ediyor hem başkanımıza hem de ajansımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de; “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) de verilen destekler içerisinde yer alan proje hayırlı uğurlu olsun. Kocasinan Belediyesi’nden bizlere iletilen hububat eleme ve paketleme tesisi projesi, desteklemeye hak kazanan çalışmalardan birisi oldu. Belediyemizle bizim çok iyi bir işbirliğimiz var. Geçtiğimiz yılarda da birçok projeyi birlikte yürüttük ve memnun olarak projeyi tamamladık. İnşallah belediyemizin en kısa zamanda bu projeyi de tamamlayarak, bölge çiftçisine kazandırılmasını bekliyoruz. Tesisin 3 Milyon TL’sini ajans olarak karşılarken kalan kısmı 2 Milyon 460 Bin TL’si ise Kocasinan Belediye’si karşılayacaktır. Proje ile bakliyat, ayçiçeği ve aspir gibi ürünler olmak üzere elenmesi ve paketlenmesi belediyemiz tarafından hizmetine sunulmuş olacak. Projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.