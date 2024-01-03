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Kayseri Kocasinan Belediyesi, 2024 yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda 25 gündem maddesi görüşülüp, karara bağlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yeni yapılan 3 parka ‘Şerife Bacı, Cumhuriyet ve 100.Yıl’ isimlerinin verilmesi son derece anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “2024 yılının, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hem şehrimiz hem de ülkemiz için sağlıklı ve bereketli bir yıl olur” dedi.

Meclis toplantısında ilk önce Kocasinan Belediyesi meclisinin toplantı günleri belirlendi. Sonrasında Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi yapıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimde Denetim Komisyon Üyeliğine; Nuriye Çetin, Esef Özkan, Muharrem Bayrak, Haluk Sezai Ekşi ve Muammer Kılıç seçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan sınırları içerisindeki Hoca Ahmet Yesevi ve Erkilet Osmangazi Mahallesinde bulunan toplam 3 adet parka isim verilmesi görüşüldü ve önerilen isimler oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Çolakbayrakdar, yeni yapılan 3 parka ‘Şerife Bacı, Cumhuriyet ve 100.Yıl’ isimlerinin verilmesi son derece anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

Toplantıda daha sonra Oruçreis, Erkilet Ertuğrulgazi, Zümrüt, Turgutreis, Sümer Yenimahalle, Himmetdede, Yemliha, Oymaağaç ve Şeker Mahallesinin imar planları görüşülüp karara bağlandı.