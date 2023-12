Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kayseri Kocasinan Belediyesi, kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çekiyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yüzölçümü bakımından Kayseri'nin en büyük merkez ilçesi olan Kocasinan’da bulunan tüm kırsal mahallelere hizmet ulaştırabilmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarına değinen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023 yılında kırsal mahallelerde toplam 443 bin 950 metrekare (89 km) stabilize yol, 131 bin 296 kilitli taş ve 4 bin metrekare beton bordür ile araç ve yaya yolu yapımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

“HİZMETLERİMİZ İLE KIRSAL MAHALLELERİMİZİN DE KADERİ DEĞİŞİYOR”

Yapılan yatırımlarla mahallelerin değer kazandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz, hava şartları elverdiğince kırsal mahallelerde yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerimizle ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün her geçen gün hem bütçesini artırıyor, hem de teknik donanımını fazlalaştırıyoruz. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, kendine özgü özelikleriyle daha huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Bu kapsamda mahallemizin bu zamana kadar birçok talebini yerine getirdik ve yaptığımız hizmetlerle kırsal mahallelerinin de kaderinin olumlu yönde değiştiriyoruz. Bu çerçevede ilçenin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla bu yıl toplam 443 bin 950 metrekare (89 km) stabilize yol, 131 bin 296 kilitli taş ve 4 bin metrekare beton bordür ile araç ve yaya yolu yapımı, kilit taş tamiratı, ihtiyaç duyulan mahallelere; oyun grubu, istinat duvarı, kamu binalarının onarımı, fırın yapımı gibi çalışmalar gerçekleştirdik. Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması hem de yeşil alan miktarının artırılması için badem ve ceviz başta olmak üzere on binlerce ağacı toprakla buluşturduk. Ayrıca çiftçi kardeşlerimizle birlikte Kocasinan’da yeni ürünler üretebilmenin önünü açıp, onların daha iyi koşullarda yaşamalarına katkı sağlıyoruz. Ata tohumları, tıbbı ve aromatik bitkiler ve alternatif tarım ürünlerinin üretilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Tarımsal sulama için belli yerlere koruger borular yerleştirilirken ihtiyaç duyulan mahallelerde taziye evi ve fırın yapıldı. Okullar, sağlık ocakları ve mezarlıklar başta olmak üzere kamu binalarının bakım, onarım ve temizlik işleri gerçekleştirildi. Yeni parkların yapımının yanı sıra mevcut parkları da yeniledik. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha çok ortaya çıkaracak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KIRSAL MAHALLELERİN KÖY KİMLİĞİNİ KORUMASI ADINA BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK”

Kırsal mahallelerin köy kimliğini koruması adına birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerimizin köy kimliği özelinde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de büyük destek veriyoruz. Tarım bölgesi olan Kocasinan, Kayseri’de yapılan tarımın yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak, alın teri ve emeklerinin daha bereketli olması için projeleri hayata geçiriyoruz. Bu yıl örnek olan çalışmayla Hasancı köyümüzde alıç ağaçlarını aşıladık. Bunları daha verimli hale getirmek için başlatmış olduğumuz aşılamayla daha güzel alıçlar yetişecek. Bilindiği üzere rutin belediyecilik faaliyetlerin yanı sıra farklı ve sıra dışı hizmetler yapıyoruz. Bizden sonraki kuşaklara miras bırakabileceğimiz önemli işler yapıyoruz. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“ŞEHİRDEN KIRSALA DOĞRU GÖÇÜ SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

Başkan Çolakbayrakdar, tarım ve hayvancılığı destekleyerek, şehirden kırsala doğru göçü sağlayacak çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, “Kırsaldan şehre göçü önleyip, şehirden kırsala göçün olması için çalışmalar yürütüyoruz. Şehirden kırsala doğru göçü sağlayacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler hayata geçiriyoruz. Çiftçilerimiz ve gençlerimizin tarımsal üretime özendirmek için yatırımlar yapıyoruz. Mahallenin durumlarına göre kıracın olduğu bölgelerde kıraç tarıma ve kapalı devre sulamanın olduğu yerlerde ayrı ayrı yatırımlar yapmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Ayrıca bağ bozumu ve pekmez kaynatma gibi güzellikleri ve kültürlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

“KADIN KOOPERATİFİ, KIRSAL KALKINMADA MODEL OLDU!”

Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru hazırladıkları ürünler, Kayseri’nin her bir köşesine ulaşıyor. Coğrafi işareti aldığımız ve ülkemizde meşhur olan Yamula patlıcanının üretiminin de topraktan başlayıp hasadına kadar hanım kardeşlerimizin emeği var. Hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru ürünler, Kayseri’den bütün Türkiye’ye satışı hazır hale geldi. Kayseri’mizin yöresel ürünleri, aç makarna diye tabir ettiğimiz erişte, çorba ve mantı çeşitleri her şeyiyle doğal ürünler, vatandaşlarımızla buluşuyor. Biz, her alanda vatandaşlarımızın yanındayız. Kadın girişimini desteklemek adına bu kooperatifinde ayrı değeri ve önemi var. Kırsal kalkınmada model olan bu kooperatife her türlü desteğe sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Kocasinan’ın her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin değerine değer katmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.