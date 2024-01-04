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Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında modern konutlarına kavuşan ailelerin misafiri oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölge sakinlerine peş peşe müjdeler vererek, Seyrani ’ye Kocasinan Akademi tesisi, pazar yeri ve yeni parklar yapacaklarını söyledi. Ayrıca Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm tamamlandığında Seyrani’nın tabiri caizse on numara Türkiye’ye örnek bir mahalle olacağını ifade etti.

Seyrani kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında modern konutlarına kavuşan ailelerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin hayır duasını aldı. Onlarla tek tek sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle yeni konutlarına kavuşan ailelerin evlerinde iyi günlerde oturmaları temennisinde bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek olacak dev projelerden biri olan Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2016 yılı Eylül ayında konutların ilk temellerinin atıldığını hatırlatarak, “Seyrani, 64 etaptan oluşan bir kentsel dönüşüm bölgesidir. İnşallah dönüşüm tamamlandığında parklarıyla, yollarıyla, yeşil alanlarıyla çevre düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla örnek ve güzel bir semt olacak" dedi.

“SEYRANİ’Yİ İLMEK İLMEK DOKUDUK”

Seyrani Mahallesi’nin konumu bakımından önemli bir yer olduğunu da belirten Başkan Çolakbayrakdar, “2015 yılında Seyrani Mahallesi’ni ziyaretim sırasında kentsel dönüşümü anlattığımda vatandaşlarımızın bir kısmı o gün için farklı baktı ama 2016 yılı Eylül ayında konutların ilk temellerini attık. Bu bölge için çok emek verdik. Şimdi dönüşümün yarısını tamamlamış olduk. Tabiri caizse ilmek ilmek, dokuya dokuya bugünlere geldik. 8,5 yıldır Seyrani’yi ilmek ilmek işliyoruz. Zaman içerisinde vatandaşımızın müthiş bir teveccühü, güveni ve inançla bugünlere kadar geldik. İnsanların mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda Seyrani kentsel dönüşüm alanı içerisinde, bir yandan imar çalışmaları diğer taraftan ise yol yapım, altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Mülkiyet çözümlendi, Bekir Yıldız Bulvarı’nı açtık ve okul yapıldı. Allah nasip ederse mülkiyet çözümlenirse pazar yerini de yapacağız ve bölgeye bir sosyal tesisi de kazandıracağız. 40 yıldır bölgenin beklediği Nato Caddesi’nden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki iç yolu yaptık. 40 yıllık sorunu çözmüşsek geriye kalan işleri de Allah’ın izniyle çözeriz. Buraya park ve yol yapalım diye sürekli gelip gittik ve sonunda iki büyük parkı da bölgemize yapıyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde mutlu mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı hissedebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz. Gayretimiz, çocuklarımıza, daha güzel bir gelecek sağlayabilmek içindir” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla Kocasinan’ın, herkesin yaşamak istediği bir bölge haline geleceğini sözlerine ekledi.