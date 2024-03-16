Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, aile bağlarını güçlendirmek için düzenlenen aileler arasında tekvando, masa tenisi, satranç ve boks müsabakalarına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Amacımız, sporun çatısı altında vatanını, bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir” dedi. Ayrıca Kocasinan’ın tesisi sayesinde WBC Dünya ikincisi ve WBC Asya Şampiyonluğunu Türkiye’ye ilk defa yaşatan Serhat Güler ise Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Barbaros Mahallesi’ndeki Kocasinan Belediyesi Spor Merkezi’nde gerçekleşen aileler arası turnuva da ailelerin ve sporcuların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla tek tek sohbet etti. Programda Başkan Çolakbayrakdar’a sürpriz yapan WBC Dünya ikincisi ve WBC Asya Şampiyonu Serhat Güler, bir belediyenin bu kadar spora önem verdiğini ilk defa şahit olduğunu belirterek, şampiyonlukta Başkan Çolakbayrakdar’ın büyük payı olduğunu söyledi.

‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur’ özdeyişini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, sporcuların örnek futbolcu, örnek öğrenci ve en önemlisi örnek insan olarak yetiştirilmesinin ülkenin ve gelecek nesillerin kazancına olacağına dikkat çekerek, “Çocuklarımızla ailelerimizin yapmış oldukları spor branşında bir araya geldikleri etkinlikte tekvando, boks, satranç ve masa tenisi takımındaki çocuklarla bir aradayız. Ama ondan önce bir sürprizle karşılaştık. Dünya ve Asya Şampiyonası olan ve altın kemer sahibi sporcumuz, Türkiye’ye ilk defa bu gurur yaşattı. Ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırdı. Orda şampiyonlukla bize bu gurur yaşattığı çok teşekkür ediyoruz. Diğer sporcularımıza da başarılar diliyoruz. Hayatın her alanında varız. Rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yapan ve bunun yanında daha fazla insan odaklı, insana dokunan hizmetleri önceleyen bir belediyeyiz. Bu hizmetlerin başında da spor geliyor. Gençlerin sporla buluşması ve spor için vakit ayırmaları noktasında yapmış olduğumuz tesislerle spor altyapısını güçlendirerek, şehrimizi sportif manada temsil edecek gençlerin oluşması kıymetli ve değerlidir. Ama bu tesislerde gelip, kamp yaparak daha sonra madalyaya uzanması farklı bir gurur ve mutluluk. Gayretimiz, spor ile birlikte gençlerimizin erdemli bir insan olmalarıdır. Bu vatanın değerleri olarak, değerlerine sahip insanlar olması bizim ana hedefimizdir. Bu vermiş olduğumuz destekle her alanda gençlerimiz bizleri gururlandırıyor” diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Milli Boks Antrenörü ve Türkiye Boks Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Töme ise sağlıklı ve konforlu ortamlarda spor yapma imkanı tanıyan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Her şeyden önce hedefimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi; milli, manevi ve ahlakı değerlere sahip gençler olarak, ülkesini ve vatanını seven ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmektir” şeklinde konuştu.