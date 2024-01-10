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Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından 9 yılda 17 adet basketbol sahası ile 67 adet futbol sahası yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençleri ve çocukları yarınlara taşıyacak projeleri hayata geçirdiklerini ve onların hayallerini birer birer gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlerin isteği üzerine Kocasinan’a modern halı sahaları kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, “Önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi; gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Konu çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. 9 yılda 17 adet basketbol sahası ile 67 adet futbol sahasını ilçemize kazandırdık ve spor alanında birçok yatırım yaptık. Amacımız; sporun çatısı altında vatanını, bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir. Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.