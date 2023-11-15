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Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı sosyal yaşam alanlarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan’ın geleceğine yönelik birçok projeye imza atan ve ilçeyi sosyal tesislerle donatan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu zamana kadar toplam 37 adet modern sosyal tesisi vatandaşların hizmetine sundu.

Kocasinan’ı günden güne modern ve konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hayatına renk katmak için modern sosyal tesisler yaptıklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, mahallelere kazandırılan sosyal tesislerin, 7’den 70’e herkese hizmet sunduğunu ifade ederek, “Kayserililerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. 37 sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. Son olarak Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Kocasinan Akademi sosyal tesisinin son aşamasındayız. Tam olimpik kadın ve erkek olmak üzere iki havuzun yanı sıra fitness, pilates, aerobik ve diğer sporların yapılabileceği spor merkeziyle birlikte Kocasinan Akademi’nin dersliklerinin olduğu, çocuklar ile gençlerin farklı aktivite yapabilecekleri mekânların olduğu kocaman bir tesis.

İnşallah en kısa zamanda tamamlanarak, hemşehrilerimin hizmetine sunacağız. Bölge sakinleri hem sosyal, hem sportif, hem de eğitim alacakları modern ve büyük bir tesisi, Erkilet bölgesine kazandırmış olacağız. Ayrıca burası çocuklarımızın, gençlerimizin ders çalışabilecekleri ve verimli vakit geçirebilecekleri çok fonksiyonlu sosyal tesis olacak. Özellikle tesis, bölgenin sosyal hayatını olumlu yönde değiştirecek ve bölgeyi canlandırarak, cazibe merkezi haline getirecek. Kocasinan Belediyesi’nin bütün markaların yer aldığı tesisin hayırlı hizmetlerin yapılacağı bir mekan olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan’ı hak ettiği şekilde daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ‘Kocasinan’da yaşamak ayrıcalıklıdır’ dedirtene kadar projeleri ve yatırımları artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.