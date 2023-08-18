Kocasinan Belediyesi tarafından Dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde yüz yerli üretim olan 200 bin metrekare alana sahip, Kayseri’de tek Türkiye’ye model olan Konkasör tesisinin resmi açılışı gerçekleştirilecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Açılış törenine tüm Kayserilileri davet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olarak, ilkleri hayata geçirdiklerini belirterek, Kocasinan’ın ikinci fabrikası olarak adlandırdığı agrega üretim tesisinin ilçenin geleceğine yönelik büyük bir yatırım ve kazanç olduğunu vurguladı.

‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını ve bu konuda Türkiye’de sayılı belediye olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “2017 yılında hayata geçirdiğimiz ve 214 bin metrekare alan üzerinde Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Ayrıca 2020 yılında dünya standartlarında asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvarımızı faaliyete geçirdik. Bu yıl ise hizmete sunduğumuz konkasör tesisiyle ise asfalt için gereken olan malzemeyi üretiyoruz. Kocasinan Belediyesi’nin kendi öz varlığı ve yine kamuda ilk olan konkasör tesisimizle agrega üreterek, Kocasinan’ın yollarında Kayserili hemşehrilerime hizmet edecek kaliteli birinci sınıf yolları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediyenin ‘Altın Tozu’ olarak nitelediği Agrega Üretim Tesisi’nin Kayseri’ye ve Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, resmi açılış törenine tüm Kayserilileri davet etti.

Öte yandan Kocaeli’den konkasör tesisinin parçalarını 26 tır ile getiren Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 50 gün içerisinde tek tek parçaların birleştirildiği Gürpınar’daki tesiste üretime geçildi ve yarın saat 11.00’da resmi açılışı gerçekleştirilecek. Kocasinan’ın rezerv olarak en az 20 yıllık yol yatırım ihtiyacını karşılayacak olan Konkasör tesisi, saatte 250 tonluk kapasiteyle daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli üretim imkânı sunuyor. Dünya standartlarında kaliteli asfalt üretimi için her gün numune alıp, kendi laboratuvarda analiz eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan konkasör ile teknik yönden kaliteli asfalt üretimi için gerekli kaliteli kalker sınıfı agrega ile yol yapımı için gerekli olan alttemel, temel ve çeşitli ebatlarda asfalt mıcırı üretimi gerçekleştiriliyor.