Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yeni yapılan yollar, aile sağlık merkezi, çevre düzenlemesi ve park alanlarında incelemelerde bulundu.Daha yaşanabilir ve daha konforlu bir Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Özellikle imar sorunu ve gecekondu yapılaşması olan bölgelerimizde zaman alan çalışmalarımız oluyor. Bu çalışmaları bir fiil yerinde takip ediyoruz. İstiyoruz ki vatandaşlarımızın daha güzel çevrede ve daha iyi imkânlarda yaşasınlar” dedi.

Sabahın erken saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde adım adım gezerek, saha çalışması gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, incelemeler sırasında mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bölgede faaliyet gösteren esnafları da ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, onlara hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Kocasinan Belediyesi olarak ilçe genelinde bir yandan yeni işleri yaparken bir yandan da çevre düzenlemesi, yenileme, yol yapımı ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını cadde, sokak, kaldırım, çevre düzenlemesi gibi yapılacak hizmetleri tek tek yerinde tespit edip, bir fiil hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Malumunuz iki hafta önce yapılması gereken konularda bölgede çalışmalar yapmıştık ve ardından ilgili müdürlüklerimiz çalışmalarını başlattı ve şimdi ise yeni yol açılır vaziyete geldi. Altyapı çalışmalarının ardından bölgenin parkını, çevre düzenlemesini, otoparkını ve yollarını yapıp, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Özellikle imar sorunu ve gecekondu yapılaşması olan bölgelerimizde zaman alan çalışmalarımız oluyor. Bu çalışmaları bir fiil yerinde takip ediyoruz. İstiyoruz ki vatandaşlarımızın daha güzel çevrede ve daha iyi imkânlarda yaşasınlar. Bunun için gece-gündüz demeden her bir mahallemizde yerinde çözüm üretmek için çalışıyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların daha konforlu bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Her yaptığımız hizmetler, hemşerilerimizin huzuru ve refahı içindir” diyerek sözlerini noktaladı.