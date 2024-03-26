Kayseri’de 60. Kütüphane Haftası’nın açılışı düzenlenen program ile yapıldı.

Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış programına Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, protokol üyeleri, kütüphane sorumluları ve öğrenciler katıldı.

Bu yılki ana teması “Dijital Geleceğin anahtarı: Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler” olarak belirlenen 60. Kütüphane Haftası programında Kayseri İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan UYGUN, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih ÖZGÖNCÜ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü DURSUN ve Vali Yardımcısı Sayın Ömer TEKEŞ in konuşmalarından sonra Cumhuriyetimizin 100. Yılı anlam ve önemine binaen Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından mini konser verildi.

2023 yılında en çok kitap okuyan bebek, çocuk, yetişkin ve 65 yaş üstü kategorilerindeki kullanıcılara hediyeleri verildikten sonra, Kayseri Bünyan Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu sakinleri tarafından hazırlanan mandala ve yağlı boya resim sergisi gezildi.

Kütüphane Haftası hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.