Kütüphaneler Şehri Kayseri de Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri gençlerin uğrak yeri olurken, 2023 yılının ilk üç ayında kütüphaneler 700 bin ziyaretçi ağırladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Makarr-ı ulema, makarr-ı evliya şehri, ilim ve irfan yuvası olmuş Kayseri’de geleceğin ilim, bilim, kültür ve irfan temelleri üzerine sağlam bir şekilde inşa edilmesi amacıyla çalışmalarını büyük bir gayretle sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'kütüphaneler şehri' Kayseri’nin geleceğe miras olarak kalacak kütüphaneleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Bu kapsamda ‘Okuyan ve okutan şehir’ Kayseri, Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinde 2023 yılının ilk üç ayında 700 bin ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri’nin geleceğe miras olarak kalacak kütüphaneleri gençlerle dolup taşarken, Yükseköğretim Kurum Sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde çok rahat ve konforlu ders çalıştıklarını ve burada çalışan öğrencilerle daha çok çalışma hissine kapıldıklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

“GAYET RAHAT VE KONFORLUYUZ, KÜTÜPHANEDEN ÇOK MEMNUNUZ”

Yükseköğretim Kurum Sınavlarına hazırlanan Burak Çolak, “Sınava hazırlandığım için ve kütüphanede çevremdeki insanlarda çalıştığı için daha verimli bir ortam olduğundan kütüphaneyi tercih ediyorum. Gayet rahat ve konforluyuz burada, memnunuz. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.