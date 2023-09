Geleneksel olarak düzenlenen ve hafta sonu kapanışı yapılan Kayseri'nin Melikgazi Salça Günleri'nden bu yıl 3 bin 148 aile hizmet alarak salçasını kaynattı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Belediye olarak insan odaklı projeler ürettiklerini ve birlik ve beraberliğe önem veren projeler hazırladıklarını söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mimar Sinan Mahallemizde Evliyalar Parkımızda salçasını kaynatan vatandaşlarımızı ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Bu yıl da ağız tadıyla bir sorun yaşanmadan Melikgazi Salça Günlerimizi tamamladık. Salça günleri kapsamında şaşırtıcı rakamlara ulaştık. Bu yıl 3 bin148 vatandaşımız Melikgazi’de salçasını kaynattı. Alanda 50 tane kazan aynı anda kaynıyor.

Türkiye'de 1 ay boyunca 24 saat hizmet veren tek belediyeyiz. Arkadaşlarımız üç vardiya şeklinde çalıştı. Vatandaşlarımız bu hizmetten gerçekten çok memnun. Amacımız sadece salça kaynatmak değil. Bina altlarında salça kaynatarak is ve dumanla çevreye rahatsızlık verilmemesi için böyle bir hizmet yapmıştık. Burada vatandaşlarımıza her türlü imkanı sağlıyoruz. Rabbim birliğimizi daim etsin. Salça günlerine Talas'ta başladık, yaklaşık 7 senedir devam ediyor. Her geçen sene büyüyor daha çok katılım oluyor. Vatandaşlarımızın yüzünün gülmesinden dolayı da bizler de memnunuz. Burada birlik, beraberlik ve keyif içinde festival tadında salça günleri yaşadık. Emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.