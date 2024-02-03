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Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesine kazandırdıkları Eski Çınarlar Yaşam Merkezlerinin yaşlılar tarafından çok sevildiğini ve yoğun olarak kullanıldığını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nn Melikgazi ilçesine kazandırılan Eski Çınarlar Yaşam Merkezleri'nde evlerinde sıkılan ve arkadaşlarıyla zaman geçirmek isteyen yaşlıların bir araya geldiğini söyleyen Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve mutlu yaşamalarını sağlamak görevlerimiz arasında. İlçemizde her kesime yönelik projeler hayata geçiriyoruz. Biz belediye olarak mahalle kültürünü ön plana çıkartacak, butik tesisler yapıyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını mahallelerde karşılamaya çalışıyoruz. Kadın, yaşlı, genç ayırt etmeden tüm topluma hitap eden birçok projemiz var. Eski Çınarlar Yaşam Merkezleri'mizde bir araya gelen yaşlılar, çay eşliğinde sohbet ediyor, gazete ve kitap okuyarak boş vakitlerini değerlendiriyor. Geçmişten geleceğe köprü vazifesi gören eski çınarlarımıza saygımızı ve sevgimizi her zaman hissettirmeliyiz. Eski çınarlarımız olan yaşlılarımızın burada dolu dolu, keyifli vakit geçirmesi bizleri de çok mutlu ediyor. Tüm yaşlılarımıza hayırlı, güzel ve sağlıklı bir ömür dilerim." de