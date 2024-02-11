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İlçeye 5 yıl içerisinde 15 adet aile sağlığı merkezi kazandıran Kayseri Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi’ne yaptığı Hacı Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi’nde sona yaklaşıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sağlık merkezini ziyaret ederek yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Germir Mahallesi'nde yapımını neredeyse bitirdiğimiz Hacı Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi’mizi inceledik. Melikgazi’mizde göreve geldiğimizde söz vermiştik. 2024 yılı seçim dönemine kadar Melikgazi’de sağlık ocağı ihtiyacı kalmayacak demiştik. Bu sözümüzü tutuyoruz. 15 adet sağlık ocağını 5 sene içerisinde Melikgazi’ye kazandırdık. Mehmet Yıldırım Amca ile birlikte yapmış olduğumuz sağlık ocağımızın hemen yanı başına eczanelerini ve otoparkını da yaptık.

Şu anda çevre düzenlemesi bitmek üzere. Dolayısıyla sağlıkla ilgili temel ihtiyaçları karşılamış olduk. Sağlık tesislerinin mahallenin içerisinde olması, yürüyüş mesafesinde olması vatandaşımızı çok memnun ediyor. Dolayısıyla bu küçük 3-4 aile hekimlik sağlık ocaklarını yaparak mahallenin ihtiyacını gidermiş oluyoruz. Sağlık ocağının karşısına yine belediyemize ait eczaneler, dükkanlar yaparak eczacılara kira veriyoruz. Dolayısıyla bu çevre de şenleniyor. Aile sağlık merkezimiz mahallemize hayırlı olsun. Gayretle hizmet etmeye devam ediyoruz. Yine ihtiyaç oldukça kentsel dönüşüm ya da nüfus artışı oldukça sağlık ocağı ihtiyaçlarını karşılayacağız. İnşallah bundan sonra da tamamlanan bu projeleri açmaya devam edeceğiz.” dedi.