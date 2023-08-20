Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, Hayırsever Mehmet Altun işbirliği ile havacılık alanında büyük bir yatırım ve büyük bir katma değeri olacak olan Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’nin temelini attı. ​​​​​​​

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri tarihi açısından çok önemli bir gün olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu Melikgazi Belediyesi, “Kayseri havacılık tarihinde önemli role sahip olan şehirlerimizden bir tanesi. Havacılık Lisesi mimarisiyle farklı bir proje oldu. 75 milyon liraya mal olacak Türkiye’nin en önemli meslek liselerinden birini buraya yapıyoruz. 1926 yılında Tayyare Fabrikasının bünyesinde bir çıraklık okulu kuruluyor. Buradan mezun olanlar Kayseri’nin en önemli sanayicileri oluyor. Kayseri’ye sanayiciler açısından TOMTAŞ büyük bir başlangıç yapıyor. İlk raylı sistem, ilk elektrik burada kullanılıyor. 1950’de maalesef Marshall yardımlarıyla Tayyare Fabrikası Uçak Bakım Onarım Merkezi haline geliyor. Hava ikmal bakım merkezinde çalışan garnizon komutanımıza ve tüm askeri ve sivil personele teşekkür ederim.” dedi.

Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi ile Kayseri’nin yarım kalan hikâyesinin burada tekrar devam edeceğine vurgu yapan Başkan Palancıoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu okuldan çıkacak çocuklarımız en iyi şekilde istihdam edilecek. Eğitim çok önemli bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Özellikle savunma sanayi kuruluşları, TAİ’den, HAVELSAN’ın destek vermesi, İngilizce hazırlık sınıfının olması, yüzde 2’lik öğrencilerin buraya gelmesi çok önemli. Bundan sonraki en önemli kısım Milli Eğitime kalıyor. İnşallah burası önemli gençlerin yetişmesine vesile olacak. Lisemiz Kayseri’de hem havacılık sektörünü yeniden canlandıracak hem de sektöre kalifiye eleman yetiştirecek. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer ilçe başkanlarımıza teşekkür ederim. Kayserimiz için el ele verdik güzel hizmetler yapıyoruz. 2 yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açacağımız Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemizin hayırlı olmasını dilerim. Hayırseverimiz Mehmet Altun Amca'ya özellikle bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Hayırsever Mehmet Altun ise, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen Ulu Önder Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, istikbalimizi, yaşatacak dimdik nesiller yetiştireceğine inandığımız bu güzel okulumuzun hayırlı olmasını dilerim. İnşallah burası çok yakında öğrencilerimizle dolup taşacaktır. ” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise projenin Kayseri’de hem havacılık sektörünü yeniden canlandıracak hem de sektöre kalifiye eleman yetiştireceğini söyledi.

Erenköy Mahallesi Millet Bahçesinin yanında yapılacak olan Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi 25.000 metrekare alanda inşa edilerek, içerisinde kütüphane, kafeterya, çeşitli atölyeler, hangarlar bulunacak.