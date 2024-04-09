Kayseri Melikgazi Belediyesi yeni dönem ilk Meclis Toplantısı, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu Başkanlığında gerçekleştirildi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Meclis'te 1. ve 2. meclis başkan vekillikleri, katip üyeleri, encümen üyeleri, komisyonlar olmak üzere seçimler yapıldı. Kayseri Melikgazi Belediyesi 2023 yılı Faaliyet Raporu da Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi.

2019-2024 yılları arasında Melikgazi Meclisinde uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu önümüzdeki 5 yıl birlikte görev yapacağımız meclis üyesi arkadaşlarımız belirlendi. Son derece uyumlu çalıştığımız hizmet dolu 5 yılımızı geride bıraktık. Tüm meclis üyelerimize emeklerinden ve alınan kararlarda gösterdikleri uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada da huzurlu ve uyumlu bir Meclis olacağımızı temenni ediyorum. 2024-2029 döneminin ilk meclis toplantısında alınan kararların Melikgazi'miz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah yine el ele Melikgazi'mize güzel ve nitelikli hizmetler kazandırmak için canla başla çalışacağız. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma yeni görevlerinin hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Toplantı, meclis üyelerinin kendilerini tanıtmasıyla sona erdi.