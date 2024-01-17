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Kayseri Melikgazi Belediyesi’nin şehir merkezine kazandırdığı 6000 metrekare büyüklüğündeki park ile çarşı bölgesine nefes aldıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, parkın içinde bulunan taş bina Eski Nazmi Toker Okulu’nu restore ederek kültür ve sanat merkezi yapacaklarını hatırlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Projenin tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Şehrin merkezine nefes aldıracak projemiz ile Kayseri'nin en nadide, en güzel parklarından bir tanesini hayata geçiriyoruz. Kayseri merkezine nefes aldıracak 6000 metrekare alanı parka çevirdik. Dört tarafı otopark oldu. Çok şık, çok güzel bir park ortaya çıktı. Vatandaşlarımız da çok memnun.

Peyzaj düzenlememiz hala devam ediyor. Kayseri'nin merkezine kazandırılmış en güzel projelerden bir tanesi oldu. Taş binanın restorasyonunun iç çalışmaları bittiğinde inşallah Kayseri'ye bir sanat merkezi kazandırmış olacağız. Burada çini, yağlı boya, mozaik, müzik eğitimleri gibi farklı atölye uygulamaları olacak. 1-2 ay içerisinde tefrişine başlayacağımız projemizin açılışını inşallah birlikte yapacağız. Kayseri'nin şehir merkezine can katacak çeşitli projelerimiz var. Festivaller, el sanatları, antika pazarı ile ilgili farklı farklı etkinlikler yapacağız. Kayseri'ye yeni bir soluk katacağız. Ama hepsinden önemlisi büyü