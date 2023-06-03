Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesi'nde 6 sokakta asfalt yol çalışması yapıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yeni sezon asfalt çalışmalarının başladığını aktaran Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Altyapıdan, üstyapıya, sağlıktan, eğitime, sosyal projelere kadar birçok alanda yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın takdirini topluyoruz. İlçemizde daha da gelişmeye başladı. Melikgazi ilçemiz sürekli büyüyen, gelişen bir konumda. Biz de vatandaşlarımızın isteklerine daha hızlı cevap vermek için her alanda gece gündüz demiyor, sürekli çalışıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu asfalt çalışmaları için ekiplerimiz ilçemizin birçok noktasında yoğun bir çalışma içerisinde" dedi.

Mahallenin asfaltlama çalışmalarıyla birlikte daha güzel ve daha modern bir görünüme kavuşacağını aktaran Palancıoğlu, "Büyüyen ve gelişen ilçemizde yol ve kaldırım ihtiyacını karşılamak için yoğun gayret sarf eden ekiplerimize çok teşekkür ederim. Bu kapsamda Gesi Mahallesi’nde bulunan 2410, 2392, 2396, 2405, Şengül ve Tufan Sokak’ta kaldırım ve asfalt çalışması yapılıyor. 2600 ton asfalt kullanıldı. 3,5 kilometre yol yapılmış olacak. Yaptığımız tüm hizmetler hemşehrilerimiz ve Melikgazi'mize hayırlı olsun” dedi.